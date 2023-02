HONOR Band 6: il tuo braccialetto intelligente in PROMOZIONE

Se sei alla ricerca di uno smartwatch di qualità, ma a un prezzo accessibile, che possa fornirti un valido aiuto durante gli allenamenti, dovresti considerare l’acquisto dell’HONOR Band 6, temporaneamente scontato del 21% su Amazon.

HONOR Band 6: l’assistente perfetto per gli allenamenti

L’HONOR Band 6 è dotato di un touchscreen rettangolare da 1,47″ e risoluzione 194×368, garantendo un’esperienza visiva chiara e ampia, con la possibilità di scegliere fra 100 quadranti diversi.

La funzione di monitoraggio intelligente è sicuramente la più interessante di questo dispositivo, che controllerà frequenza cardiaca, inviando una notifica quando dovesse essere anormale, ma anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il sonno.

Inoltre, supporta ben 10 modalità di allenamento, perfette per la corsa all’aperto o interna, il nuoto in piscina o in mare o l’ellittica.

Per quanto riguarda la batteria, è sicuramente più resistente rispetto al passato, infatti ha una durata di circa 2 settimane, con la possibilità di ricarica rapida magnetica.

Basti pensare che in appena 10 minuti di ricarica si ottengono 3 giorni di funzionamento.

Ovviamente, l’HONOR Band 6 sarà sempre pronto ad aiutarti con estrema precisione con i promemoria, ma anche nella ricezione di messaggi, chiamate ed e-mail.

Infatti, potrai facilmente effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’HONOR Band 6, oltre che riprodurre canzoni dalla tua app di musica (non su iOS).

È anche disponibile la funzione di tracking del ciclo femminile, ma solamente sui dispositivi che supportano Android 5.0 e versioni successive.

L’HONOR Band 6 è un ottimo modello di smartwatch, caratterizzato da un prezzo davvero accessibile e da funzionalità comuni a molti altri modelli offerti a prezzi di gran lunga maggiori.

Solo per un periodo limitato, potrai acquistare questo interessante prodotto a un prezzo speciale, grazie allo sconto del 21% su Amazon.

