Gustati il nuovo Smartwatch Blackview, su Amazon OFFERTA WOW!

Sulla piattaforma di Amazon potresti trovare il tutto ad un prezzo incredibile.

Grazie all'interessante sconto del 45% potrai portarti a casa l'ultimo modello del prodotto della nota marca con soli 29.99 euro. Inoltre, potrai applicare il coupon sconto del 5%.

VIVI IN MODO SMART CON LO SMARTWATCH BLACKVIEW!

Potrai gustarti una qualità immagine unica. Basta solo pensare che il Blackview R3 Smartwatch è dotato di un display da 1.3 pollici full touch TFT screen. Importante da dire il fatto che potrai personalizzare come vorrai il tutto, non appunto avrai a disposizione diversi tipi di quadranti. Approfittane subito di questo prodotto!

Il prodotto della nota marca è dotato del sensore di movimento ad alte prestazioni. Inoltre, potrai gustarti, in tempo reale, la nuova tecnologia di misurazione high-tech per misurare la frequenza cardiaca. Potrai visualizzare tutti i tuoi dati direttamente dal tuo cellulare, non appunto potrai scaricare l’applicazione “GloryFit”.

Non avere paura che non sentirai i messaggi. Il prodotto della nota marca vibrerà leggermente quando riceverai sullo schermo notifiche di chiamate, calendario, SMS e SNS. Importante da dire il fatto che il tutto è compatibile con Android 5.0 / iOS 9.0 o superiore.

Non farti scappare lo Smartwatch della Blackview. Quest’ultimo accessorio è dotato di una batteria da 220 mAh con ricarica rapida. Potrai ricaricare il tuo orologio intelligente in pochissimo tempo, basteranno poche ore per ricaricarlo.

Questo è il momento perfetto per acquistare l'ultimo modello dello Smartwatch della Blackview, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante.

