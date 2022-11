Guanti DUCATI per bici e monopattini in SCONTO su Amazon

Sia in bici che in monopattino i guanti rappresentano un accessorio utilissimo per proteggersi dal freddo o da eventuali cadute. Ad oggi su Amazon è disponibile in offerta un modello super professionale: si tratta dei Guanti tecnici firmati Ducati scontati del 13%.

Il prezzo finale è di soli 19,99 euro con spedizione completamente gratuita e consegna presso i punti di ritiro adibiti. Con l’acquisto di questo prodotto, inoltre, si può accedere ad una promozione allettante che permette di attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Sempre protetti con i Guanti tecnici della Ducati

Da sempre il marchio Ducati è sinonimo dell’eccellenza italiana nell’ambito dei motori. I suoi guanti tecnici per bici e monopattini elettrici sono un accessorio utilissimo e all’avanguardia, con caratteristiche studiate appositamente per renderli comodi, resistenti e a lunga durata.

Il palmo è realizzato in pelle sintetica, un materiale che offre elasticità e resistenza. L’aggiunta di cuscinetti gel aiuta ad attutire le vibrazioni garantendo una presa migliore. Inoltre tutte le cuciture nelle arie critiche più soggette a sollecitazione sono rafforzate, così da evitare un fastidioso sfilacciamento del materiale e aumentare la vita del prodotto.

Il modello in offerta è unisex di colore bianco con dettagli neri. Anche se la taglia è unica, i guanti si adattano a qualsiasi tipologia di mano in quanto la chiusura con strap in Velcro consente una regolazione ottimale della vestibilità. La strap è posizionata sul lato superiore del polso: in questo modo l’utilizzo è semplicissimo così come il comfort.

Questo prodotto firmato Ducati è ottimo e al momento su Amazon è disponibile ad un prezzo scontato del 13%. Vi ricordiamo che acquistando i guanti è possibile anche attivare una promozione con la quale è possibile estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.