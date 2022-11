Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 a META’ PREZZO: offerta bomba

Uno dei giochi più amati di sempre, oggi con il 45% di sconto per te: acquista Gran Turismo 7 Standard Edition e giocalo sulla tua PlayStation 4 o la tua PlayStation 5. Scopri di più.

Una giocabilità eccezionale per uno dei titoli di punta della PlayStation: rombi di motore forti e decisi, circuiti da affrontare, e tanti circuiti da affrontare. Gran Turismo 7 lo trovi oggi su Amazon al prezzo bomba di 38,97€, risparmiando il 45% sul prezzo di listino. Un gioco classico e unico nel suo genere, giocabile sia su piattaforma PlayStation 4 che su PlayStation5. Talmente bello da sembrare una realtà virtuale, per darti l’impressione di sfrecciare davvero su una grandissima auto da corsa.

Avventure coinvolgenti e corse a perdifiato per Gran Turismo 7, questo gioco è un car-life simulator che ha delle dinamiche di gioco favolose. Alternanza giorno-notte, diversi agenti atmosferici, la possibilità di fare tuning sulle proprie auto e di personalizzarle al 100% prima della corsa e tanto altro ancora.

Sistema di personalizzazione auto

Puoi personalizzare a 360° l’auto: paraurti, cerchi in lega e non solo nelle tantissime automobili disponibile in-game. Potrai scegliere oltre 90 tracciati e oltre 400 modelli di auto meravigliose da corsa, il tutto con una grafica iper-reale che ti farà guidare Ferrari, Lamborghini, Fiat e Alfa Romeo fra le molte. Anche Audi, BMW, Ford, Mercedes e Porsche.

Cosa aspetti? Acquista oggi il gioco Gran Turismo 7 giocabile sulla piattaforma PlayStation 4 e PlayStation5, pagandolo quasi la metà del suo prezzo originale: solo 38,97€ contro le canoniche 70,99€ grazie allo sconto del 45% applicato da Amazon in pagina in occasione del Black Friday. Troverai lo sconto già nel carrello, e in pochi giorni riceverai il tuo gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.