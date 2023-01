Google Pixel 6a: smartphone POTENTE a buon prezzo

Il Google Pixel 6a è senz’ombra di dubbio uno dei migliori smartphone del momento, grazie soprattutto alle notevoli prestazioni che è in grado di offrire.

Adesso, è possibile acquistarlo in sconto, approfittando dell’offerta di Amazon che lo propone a 442,01€.

Lo smartphone perfetto per rapporto qualità-prezzo

Il fiore all’occhiello del Google Pixel 6a è sicuramente il chip realizzato da Google: il Google Tensor, che rende ancora più intelligente e veloce questo modello di smartphone.

Infatti, faticherai a credere di quanto rapidamente le app si aprono, così come le pagine web e le immagini!

Con il Google Tensor, potrai finalmente eseguire le operazioni che desideri a tempi minori rispetto a gran parte degli smartphone.

La batteria è ottima perché si adatta alle tue necessità, infatti è di tipo adattivo.

È in grado di durare oltre 24 ore, dato che capirà quali sono le app più utilizzate, risparmiando su quelle meno usate. Anche la ricarica è davvero ottima, in quanto è molto veloce e il tuo telefono avrà una lunga autonomia dopo pochi minuti di ricarica.

Per quanto riguarda la fotocamera, è da 12 mp ed è in grado di catturare i volti in modo più definito grazie all’impostazione “Viso nitido”, inoltre, con “Real Tone” potrai scattare foto che risaltano diverse carnagioni.

Infine, la presenza del core di sicurezza di Tensor, insieme al chip Titan M2, il Google Pixel 6a è protetto a livello di hardware nei confronti di possibili attacchi hacker.

Il Google Pixel 6a è uno degli smartphone più desiderati del momento, perché garantisce prestazioni eccezionali a un prezzo più che conveniente.

Scegli adesso il Google Pixel 6a per approfittare dell’interessante promozione che Amazon ha riservato ai suoi clienti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.