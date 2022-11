Giacca riscaldata da moto: sconto CALDO per te

Per gli appassionati delle due ruote che amano viaggiare anche con il freddo, Amazon propone una giacca riscaldata al 5% di sconto con porta di ricarica USB e tanto altro ancora.

Adori andare in moto, ma le temperature invernali a volte ti fanno desistere? Con questa Giacca Riscaldata USB Unisex a marchio Qdreclod, riuscirai a goderti le tue avventure sulla due ruote anche con pioggia e neve. Trovi questo gioiellino su Amazon con il 5% di sconto già applicato, per soli 81,99€. Una spesa che davvero vale la pena: la giacca, esteticamente impeccabile nel suo colore nero, va dalla taglia S alla taglia XXL e ha un’ottima vestibilità. Ovviamente i suoi punti di forza sono altri. Il primo fra tutti? La funzione riscaldante, con ben 3 livelli regolabili di calore per combattere ogni tipo di freddo.

Un comodo pulsantino posto sul petto accende e spegne il sistema riscaldante, che va ad intervenire su tutta la schiena e anche sulla zona del collo e della cervicale. La giacca è impermeabile, imbottita, e può essere lavata sia a mano che in lavatrice, seguendo le indicazioni. Il componente riscaldante della giacca è realizzato in fibra di carbonio, e si riscalda in pochissimi secondi.

3 controlli di temperatura

La giacca è dotata anche di una porta USB per la ricarica tramite power bank, e sarai libero di scegliere il livello di temperatura che più ti fa sentire a tuo agio:

temperatura rossa (50°)

temperatura blu (40°)

temperatura verde (30°)



Non farti fermare dal freddo o dalla pioggia: continua a sfrecciare sulla tua due ruote grazie alla giacca riscaldata USB Unisex, oggi su Amazon in offerta con il 5% di sconto. Un perfetto regalo per te stesso o come regalo di Natale per un grande appassionato di moto.

