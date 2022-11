Giacca riscaldata, acquistala con lo SCONTO Black Friday

La stagione tanto odiata dai più freddolosi si può dire che è ufficialmente arrivata ma non c’è più temperatura da timore con la giacca riscaldata. Una vera svolta nel modo di riscaldarsi. Approfitta della sconto Black Friday del 21% e acquista ora su Amazon questa giacca che dal prezzo iniziale di 125,99 euro ti costerà oggi 99,99 euro.

Giacca riscaldata con riscaldamento integrato CONQUECO: calda, confortevole, impermeabile e antivento

Il rivestimento termico elettrico di questa giacca riscaldata offre comfort e funzionalità. È possibile scegliere tra 3 impostazioni di calore con 3 diverse temperature regolabili. Questo ti permette di regolare il calore in base alle proprie esigenze individuale e poi consente una massima libertà di movimento grazie alla calzata ottimizzata.

La giacca riscaldata CONQUECO è estremamente resistente anche in condizioni estreme. Il rivestimento di riscaldamento elettrico è dotato di una porta USB con 3 pannelli di riscaldamento: uno posto sul retro e due a livello dell’addome. La temperatura di riscaldamento arriva fino a 45 °C.

Inoltre è facilissima da usare grazie al pulsante di controllo. Nella scatola che arriverà a casa tua troverai: ovviamente la giacca 100% poliestere a manica lunga e poi anche un caricatore e un cavo di ricarica. questa infine è lavabile solo a secco oppure a mano.

Si tratta di una giacca perfetta in tutti i contesti anche per le escursioni più impegnative fatte in montagna. Approfitta dello sconto e acquista ora su Amazon la giacca riscaldata CONQUECO.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.