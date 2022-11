Giacca da moto Dainese: SUPER SCONTO sul modello top di gamma

Se state cercando il giubbino migliore da indossare nel periodo invernale in sella al vostro bolide, affidatevi alla Giacca da moto marcata Dainese. Su Amazon ad oggi è disponibile con uno sconto imperdibile del 28%: ciò vuol dire che potrete acquistare il modello top di gamma a soli 215,96 euro, risparmiando più di 80 euro.

La spedizione è gratuita e avete la possibilità anche di comprarla subito per poi pagarla in comode rate con Cofidis al check-out.

Giacca da moto Dainese: il modello numero uno sul mercato

Il marchio Dainese è da sempre una vera e propria garanzia per l’abbigliamento motociclistico. La sua giacca da moto è il modello numero uno sul mercato oggi, adatta sia per uomo che per donna.

Innanzitutto assicura la massima sicurezza in quanto è munita di robuste protezioni su spalle e gomiti che permettono di ammortizzare un’eventuale caduta. Come previsto dagli standard di sicurezza è dotata anche di inserti reflex che riflettono la luce così da essere individuati facilmente mentre si è in strada sia durante il giorno che durante la notte.

È perfetta da indossare tutto l’anno essendo leggerissima e calda allo stesso tempo. Possiede una fodera termica per proteggere il conducente dal freddo e dal vento e, grazie ad una comodissima membrana D-DRY removibile, è totalmente impermeabile. In più il modello è traforato quindi offre una traspirazione ottimale garantendo il massimo comfort e un passaggio d’aria che permette di restare sempre asciutti.

Disponibile in diverse taglie, la giacca da moto Dainese risulta anche molto pratica avendo due tasche esterne, una tasca interna e l’ultima sulla fodera termica. Ad oggi il modello top di gamma è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero imbattibile: con uno sconto del 28% potrete acquistarlo a soli 215,96 euro, risparmiando più di 80 euro. In più avete la possibilità di comprarla subito per poi pagarla in comode rate con Cofidis al check-out.

