GENIALATA ad un PREZZO WOW su Amazon!

Non farti scappare questa occasione, potrai controllare la tua vita direttamente dal tuo polso. Potrai farlo grazie al nuovo modello dello Smartwatch della HUAWEI. Lo troverai ad un prezzo interessante sulla piattaforma di Amazon, non farti scappare questa occasione. Se decidessi di acquistarlo oggi potresti usufruire del super sconto del 50% che ti farà trovare il prodotto a soli 49.90 euro. Affrettati, non so per quanto tempo possa durare questa opportunità.

Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di un prodotto molto interessante. Stiamo parlando di un prodotto molto interessante che è dotato di un display AMOLED rettangolare da 1.64 pollici e una risoluzione HD di 280 x 456 pixel. Interessante il fatto che la luminosità si regola in automatico per ottimizzare la leggibilità anche alla luce del sole.

Interessante il fatto che lo Smartwatch della HUAWEI fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 12 modalità di sport professionali. Da sottolineare, anche, il fatto che le 85 modalità di allenamento personalizzato ti aiuteranno a dare il massimo con qualunque attività. Sarebbe un peccato farsi scappare questo accessorio, approfittane subito!

Da sottolineare il fatto che grazie alla tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeen 4.0, questo smartwatch è in grado di registrare molto precisamente il tuo battito cardiaco in tempo reale. Fai la scelta giusta, non so ogni quanto ti potrà capitare.

In soli 21 grammi lo Smartwatch della HUAWEI racchiude una batteria dalle prestazioni ottimizzate. Quest’ultima ti permetterà di avere un’autonomia fino a 10 giorni. Non farti sfuggire questa opportunità, come potete vedere è molto interessante. Da sottolineare il fatto che questo prodotto è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

Controlla la tua vita direttamente dal tuo polso, sono certo che non te ne pentirai. Questo è il momento perfetto per acquistare il nuovo modello dello Smartwatch della nota marca, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

