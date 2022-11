Frigorifero elettrico da auto: MAXI CAPIENZA è gran prezzo

Una capienza di ben 40L per un frigorifero elettrico iper accessoriato da mettere nella tua auto: scoprilo su Amazon con il 17% di sconto già attivo.

Hai in previsione un lungo viaggio o una bella vacanza all’interno di un campeggio? Allora non puoi lasciarti sfuggire questo tecnologico frigorifero elettrico portatile in acciaio della VEVOR, che ha una capienza di 40L ed è perfetto per essere trasportato in auto, in un camion e non solo. Portare con te frutta, verdura e altri alimenti sensibili al cambio delle temperature non sarà più un problema: su Amazon trovi questo frigorifero portatile con uno sconto del 17%, per soli 259,99€.

Il suo vero punto di forza? La capienza: per darti un’idea, al suo interno entrano comodamente 54 lattine di bibita gassata, 29 bottigliette d’acqua da ½ litro e 16 bottiglie da 750ml!

Appena attaccato, il frigorifero dispone di un sistema di raffreddamento rapido che lo fa passare da 20° a 0° in soli 15 minuti. È ovviamente certificato CE, specifico non solo per alimenti ma anche per lo stoccaggio di prodotti per la cura della pelle, come ad esempio creme, siero e non solo. Inoltre, è dotato di funzione ECO per il risparmio energetico e della funzione MAX quando si ha la necessità di un raffreddamento rapido.

Luce a led integrata e display digitale

Il frigo ha in dotazione anche una luce a Led integrata per osservare al meglio tutto ciò che si cela al suo interno, e anche un comodissimo display digitale per controllare la temperatura interna. Arricchito da due maniglie che ne facilitano gli spostamenti e dai portabicchieri interni. Non solo: con un’apposita app puoi controllare in ogni momento lo stato del frigorifero.

Cosa aspetti? Approfitta dell’offerta e dello sconto del 17% su Amazon per acquistare questo frigorifero elettrico portatile da auto ad un prezzo super conveniente.

