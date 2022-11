Frigo portatile per Auto in FORTE SCONTO

Trasportare cibi e bevande a bordo della propria auto non è sempre una buona idea, soprattutto quando si percorrono lunghi tragitti. Ma da ora in poi non sarà più un problema con il pratico Frigo portatile per Auto, ora scontato del 20% su Amazon!

Congela i tuoi alimenti con il Frigo portatile per Auto

La comodità di un Frigo portatile per Auto è innegabile: potrai trasportare con te cibi freschi e bevande senza preoccuparti, mantenendoli sempre freddi. Puoi approfittare di un risparmio di ben 60 euro sul Frigo portatile per Auto su Amazon!

Questo piccolo frigorifero portatile utilizza una tecnologia di refrigerazione particolarmente avanzata, con tensione da 12V. Grazie a queste prestazioni, non avrai alcun problema nel mantenere al fresco carne, verdure o bevande.

Le sue dimensioni sono 53,8 x 19 x 39 cm, mentre la capacità è pari a 8 litri.

Si tratta di un dispositivo particolarmente silenzioso, anche quando l’auto marcia su strade dissestate, rimanendo sempre in funzione.

Se temi che questo Frigo portatile per Auto possa prosciugare la carica della batteria del veicolo, puoi stare assolutamente tranquillo, grazie al sistema di protezione della tensione.

Infatti, quando la corrente in uscita risulta insufficiente, il frigo si scollegherà automaticamente, così da garantire sempre al veicolo la tensione di cui necessita.

In questo modo, quando ti trovi ad affrontare lunghi viaggi, non dovrai preoccuparti di quanta energia sta consumando il frigo portatile.

Da considerare anche la garanzia di due anni offerta dal produttore, con il suo team di supporto tecnico sempre pronto a rispondere per eventuali dubbi o malfunzionamenti relativi al congelatore.

Se sei stanco di dover rinunciare a portare con te gli alimenti che preferisci in auto, puoi finalmente farlo con il comodo Frigo portatile per Auto, scontato temporaneamente per il Black Friday del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.