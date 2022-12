Fischietto ELETTRONICO: più igiene e meno virus!

A cosa serve un fischietto elettronico? Non occorre essere un allenatore di calcio professionale per scoprirlo: utilissimo sia nello sport che nella vita di tutti i giorni per segnalare la propria posizione, e ha persino una torcia!

Ti capita mai di utilizzare un fischietto? Magari mentre fai sport, o per richiamare l’attenzione di un gruppo di amici in vacanza, o persino dei tuoi figli quando si allontanano troppo. Un fischietto è utile anche se hai poca voce e devi segnalare la tua presenza, in una carreggiata ad esempio. Tuttavia, con i tempi che corrono, un fischietto non è di certo considerato il più igienico degli oggetti… la saliva, la possibilità che possano utilizzarlo anche altre persone, lo rende decisamente poco moderno.

Il fischietto elettronico è perfetto per le tue esigenze: dispone di un cordino e persino di una torcia elettrica per inviare SOS. Può essere utilizzato da persone diverse perché non c’è alcun rischio di trasmettere malattie di sorta, e ha ben 3 livelli di intensità.

3 toni e 3 livelli per soddisfare le diverse esigenze

Il fischietto ha 3 volumi diversi e una luce a LED che può essere utilizzata per l’illuminazione o per il campeggio all’aperto. Oltre alla luce a LED c’è anche una torcia di emergenza per inviare segnali SOS quando si è all’aperto al buio. Il fischietto è realizzato con materiali ecologici di alta qualità per la tua sicurezza e di tutti quelli che lo utilizzeranno.

Un regalo veramente originale da fare agli appassionati di sport o agli appassionati di oggetti curiosi e mai sentiti prima: il fischietto elettronico costa solamente 26.98€ e puoi trovarlo su Amazon con disponibilità immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.