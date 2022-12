Fari luminosi e brillanti con il Rinnova fanali SCONTATO AL 42%

Se volete ripristinare la trasparenza dei fari della vostra auto così da avere una visione più nitida e chiara, vi consigliamo di utilizzare il Rinnova fanali marcato Arexons. Ad oggi su Amazon questo prezioso prodotto è in offerta eccezionale con uno sconto bomba del 42%.

La spedizione è gratuita ed è possibile avere un ulteriore sconto del 5% acquistando quattro articoli dello stesso marchio.

Lucidatura manuale perfetta con il Rinnova fanali Arexons

Il Rinnova fanali Arexons è studiato appositamente per ripristinare la trasparenza di fanali ai primi stadi di opacizzazione. Si tratta di una pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in plastica dura lucida.

Il prodotto migliora notevolmente la luminosità dei fari della vettura, garantendo una visione più nitida e chiara, specialmente durante la guida notturna. Grazie alla sua formulazione rimuove l’opacità superficiale dai fanali in plastica di auto e moto, ma è adatto anche per la lucidatura di parabrezza di scooter, cupolini di moto, finestre di camper o barche in plastica.

È facilissimo da usare senza utensili ed, inoltre, facilita il superamento della revisione ministeriale degli autoveicoli. Le modalità di utilizzo sono le seguenti: eliminare i residui di terra e sporco con un panno morbido eventualmente inumidito; spremere una piccola porzione di prodotto su un batuffolo di cotone o su una spugnetta e sfregare circolarmente a lungo fino a sentire la superficie farsi più liscia, rimuovere i residui di prodotto con un batuffolo nuovo ed eventualmente passare un panno in microfibra bagnato per togliere le ultime tracce di untuosità. Nelle zone più rovinate il trattamento può essere ripetuto più volte fino ad ottenere il risultato desiderato.

Ad oggi il Rinnova fanali marcato Arexons è in offerta eccezionale su Amazon con uno sconto bomba del 42%. La spedizione è gratuita ed è possibile avere un ulteriore sconto del 5% acquistando quattro articoli dello stesso marchio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.