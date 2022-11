Fantastico Endoscopio USB in OFFERTA al Black Friday

Controllare lo stato della tua auto è fondamentale per farla durare a lungo nel tempo e assicurarti delle prestazioni all’altezza. Per determinate operazioni di ispezione, non puoi fare a meno di utilizzare un Endoscopio USB, temporaneamente scontato del 23% per il Black Friday di Amazon.

Ispeziona la tua auto con l’Endoscopio USB

Un Endoscopio USB è sicuramente lo strumento più comodo per ispezionare attentamente, e in tutta facilità, la tua auto. Puoi acquistarne uno a un prezzo speciale su Amazon.

Questo Endoscopio USB di tipo C è utilizzabile con la maggior parte degli smartphone, a marchio Samsung, HTC e Sony, ma anche con molti computer e Macbook.

Considerando che il suo cavo risulta particolarmente rigido, può mantenere oggetti anche piuttosto pesanti.

Il prodotto include, oltre all’endoscopio, anche una videocamera da 2 megapixel, con risoluzione 1280 x 720, garantendo una visibilità ad alta definizione, e ben sei luci a LED regolabili.

La videocamera in questione IP67 è impermeabile, quindi non avrai difficoltà a ispezionare sott’acqua.

Attraverso il pulsante di controllo one-touch, potrai scattare foto e registrare video.

Da sottolineare il fatto che questo Endoscopio sia compatibile con tutti i dispositivi Android, quindi non dovrai temere alcun problema in termini di compatibilità.

Ovviamente, uno strumento del genere potrai utilizzarlo per una miriade di scopi diversi, non solo per ispezionare il motore dell’auto, ma anche per rilevamenti di vario tipo.

Per qualunque dubbio sul funzionamento dell’Endoscopio, puoi consultare il pratico manuale incluso nel prodotto.

Grazie al Black Friday di Amazon, potrai aggiudicarti un ottimo Endoscopio USB con uno sconto davvero imperdibile: parlo del 23% sul prezzo di listino!

Approfitta subito di questa occasione prima che sia troppo tardi!

