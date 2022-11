Facilità di guida e stile inimitabile per la bici elettrica Nilox in SUPER OFFERTA su Amazon!

Il marchio top di gamma di bici elettriche Nilox si è unito a National Geographic in un progetto speciale dedicato alla mobilità sostenibile. Tra gli articoli proposti è impossibile non innamorarsi della E-Bike J5 che, in occasione del Black Friday, è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 35%.

Solo per altri pochissimi giorni è possibile acquistare la bici elettrica a pedalata assistita Nilox a soli 778,99 euro, risparmiando sul prezzo di base ben 340 euro. La spedizione è completamente gratuita e il pagamento può essere effettuato in comode rate con Cofidis al check-out.

E-Bike Nilox: la bici elettrica sostenibile dal design inimitabile

Nilox insieme a National Geographic ha creato una gamma di veicoli unici e di grande stile, dedicati ai veri esploratori urbani e non. La E-Bike J5 si caratterizza per facilità di guida, stile e funzionalità.

Attraverso il display LCD presente sul manubrio è possibile accendere o spegnere il motore, la luce anteriore e posteriore, visualizzare l’autonomia residua, i km percorsi, la velocità effettiva o selezionare una delle 5 velocità disponibili.

È dotata di cambio SHIMANO per scegliere la velocità più adatta al percorso da affrontare e, grazie al comando presente sul manubrio, è possibile passare velocemente da una marcia all’altra con il minimo sforzo e senza allontanare le mani dalla manopola.

La bici in offerta ha robuste ruote da 26” e una batteria removibile LG da 36 V – 10.4 Ah con la quale si possono percorrere in modalità assistita fino a 65 km così da affrontare sia i percorsi cittadini che quelli più avventurosi in parchi e aree verdi di qualsiasi genere. Ha in dotazione anche un portapacchi posteriore, dotato di clip, per trasportare borse e zaini in massima comodità.

Solo per altri pochissimi giorni la bici elettrica a pedalata assistita Nilox J5 National Geographic è disponibile su Amazon ad un prezzo super conveniente: grazie ad uno sconto bomba del 35% adesso è acquistabile a soli 778,99 euro, con possibilità di pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.