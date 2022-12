Etilometro portatile smart: super GENIALATA di Capodanno

Non mettere in pericolo la tua e la vita degli altri, non bere quando sai che dovrai guidare. Non rischiare di fare sbagli imperdonabili. Su Amazon potresti trovare, con sconti imperdibili, diversi prodotti che potrebbero fare al caso tuo. Non farti sfuggire questa occasione, potrai trovare l’ultimo modello di Etilometro Portatile della uleway ad un prezzo molto interessante.

Questa è una opportunità da non farsi sfuggire, non capiterà tutti i giorni di trovare questo prodotto a queste cifre. Evitati multe, per eccesso di alcool nel sangue, od errori ben più gravi. Approfittane dell’offerta prima che scada.

ETILOMETRO ULEWAY, NON BERE QUANDO SEI ALLA GUIDA

Non bere quando sei al volante. Non rischiare di mandare tutto a rotoli. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potresti trovare questo prodotto ad un prezzo molto interessante. L’etilometro portatile uleway potrà essere tuo con soli 23.99 euro. Non farti scappare questa opportunità.

Il funzionamento di questo etilometro portatile della uleway è davvero semplice. Devi far scorrere l’interruttore verso il basso e poi avvicinare le labbra e soffiare aria all’interno per 5-10 secondo in modo da testare il livello di alcool all’interno del tuo sangue. Per fortuna non dovrai appoggiare le tue labbra. Inoltre, il prodotto è stato progettato in modo tale che se il risultato della misurazione supera 0,08% BAC, l’etilometro ti avviserà con un allarme acustico.

Molto interessante il fattore che l’alcolometro della nota marca, che nel rapporto di qualità-prezzo dimostra di non avere avversari, sia un prodotto molto interessante. L’etilometro uleway è molto facile da ricaricare. Non appunto esso può essere caricato tramite il caricatore del telefono cellulare oppure con il porta USB del computer. Inoltre, l’accessorio è molto piccolo di dimensioni, quindi può essere messo in macchina o in borsa quando di esce e si sa che si andrà a bere.

Non fare errori quando bevi e po devi salire in auto. Questo è il momento perfetto per acquistare l’etilometro uleway, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Affrettati prima che quest’offerta svanisca!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.