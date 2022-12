Etilometro portatile: guidare in totale sicurezza e senza multe

Bere alcolici e poi mettersi alla guida è decisamente una cosa molto stupida. Non tanto per l’eventualità di essere fermati dalle forze dell’ordine e rischiare una multa quanto per la possibilità di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Disporre di un etilometro portatile significa dotarsi di un dispositivo che consente di verificare se ci si può mettere alla guida oppure no. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un piccolo prezzo.

Sicuramente meno di quello che ti costerà una multa, o ancor peggio del valore della tua salute. Costa difatti solo 23,99 euro.

L’etilometro portatile è facile da usare, senza contatto e in pochi secondi ti dirà se puoi metterti alla guida o meno.

Il funzionamento di questo etilometro portatile è davvero semplice. Devi far scorrere l’interruttore verso il basso e poi avvicinare le labbra e soffiare aria all’interno per 5-10 secondo in modo da testare il livello di alcol. Si tratta di un dispositivo senza contatto quindi non è necessario alcun tipo di bocchino. Il risultato del test apparirà sull’apposito display. Le dimensioni di questo alcolometro sono piccole proprio per far sì che entri ovunque, in una borsa, in uno zaino o un vano dell’auto.

Si tratta di un dispositivo di alta precisione con la quale è possibile visionare entro pochi secondi il livello di alcol nel proprio sangue e di conseguenza decidere se si è nelle condizioni di guidare oppure no. Non solo se l’etilometro rileva livelli anonimi, ovvero se il risultato della misurazione supera 0,08% BAC, ti avviserà con un allarme acustico. Dopo l’utilizzo l’etilometro portatile si spegne automaticamente, in questo modo si risparmia energia quando non viene eseguita alcuna operazione.

Anche se portatile e piccolo si tratta di un etilometro professionale basato su un’elevata sensibilità e una tecnologia avanzata dei semiconduttori. Facile anche da ricaricare, difatti si può caricato anche tramite il caricatore del telefono cellulare o la porta USB di un computer. Con una sola ricarica completa può essere utilizzato fino a 300 volte.

Dotati di questo sistema di sicurezza oppure compralo per tuo figlio. Acquistalo ora su Amazon a soli 23,99 euro.

