Endoscopio Wifi: MICRO PREZZO e super prestazioni

L’endoscopio WiFi per l’ispezione del motore auto e non solo è disponibile oggi su Amazon con uno sconto del 22% e un prezzo super vantaggioso, imperdibile.

La tua auto smette improvvisamente di funzionare? Emette un rumore sospetto, ma non riesci a capire da dove arrivi? Con l’endoscopio WiFi DEPSTECH, avrai una telecamera di ispezione sempre a portata fi mano. 2mg di risoluzione, supporto wifi, 6 led interni e compatibile con smartphone Android 5.0+ e iOS 9.0+. Uno strumento potente e necessario, che supporta fino a 3-4 dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente per visualizzare foto o video di ispezioni dal vivo. Tutto questo può essere tuo su Amazon risparmiando 10€ dal prezzo iniziale, grazie al 22% di sconto presente che ti darà diritto ad acquistarlo per sole 35,69€.

I vantaggi di questo piccolo ma potente endoscopio sono molteplici: in primis, l’ampia gamma di lunghezze focali – che permette una messa a fuoco precisa e fissa per una qualità dell’immagine davvero impeccabile. È possibile regolare la luminosità dei 6 led presenti per migliorare la visibilità, e la presenza del cavo semirigido snake 3,5m è l’ideale per piegare lo strumento mantenendo la sua forma.

Impermeabile e con molti accessori

La sonda di questo endoscopio con telecamera è impermeabile e funzionante perfettamente anche al buio, grazie alle luci integrate. Dispone di una tecnologia bluart 2.0 per una velocità di 30 fps al fine di catturare video e foto in maniera fluida da ogni angolazione. All’acquisto riceverai anche accessori in più come lo specchio, il magnete e il gancio, che ti aiuteranno a superare ostacoli e a capire i malfunzionamenti.

Cosa aspetti? Acquista oggi su Amazon l’endoscopio WiFi DEPSTECH risparmiando il 22% sul prezzo finale: tuo a soli 35,69€, compatibile con telefoni Android e con telefoni iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.