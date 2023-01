Elegante Smartwatch di TENDENZA a super prezzo

Lo Smartwatch che sto per presentarti ha un design diverso rispetto ai classici modelli offerti su Amazon, perché presenta l’aspetto di un orologio tradizionale, ma arricchito di tutte le funzionalità tipiche degli Smartwatch.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistarlo scontato del 17% su Amazon.

Lo Smartwatch elegante per il tuo outfit

Finalmente hai l’occasione di accaparrarti uno Smartwatch per uomini, dall’aspetto elegante, che ti faciliterà non poco la vita con tutte le funzionalità di cui è dotato.

Una volta connesso, potrai utilizzarlo per ricevere ed effettuare facilmente le chiamate. Non avere timore di non sentire la suoneria del cellulare: questo Smartwatch ha un suono davvero potente, che difficilmente ti perderai!

È dotato di svariati funzioni, come monitoraggio GPS, controllo della musica e della fotocamera, cronometro, sveglia e molto altro ancora.

Una caratteristica davvero interessante sono le numerosi funzionalità in termini di monitoraggio della salute, infatti è in grado di misurare in tempo reale la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Potrai addirittura attivare il tracking del sonno, che determinerà la qualità del tuo sonno.

Ovviamente, con questo Smartwatch non ti perderai nessuno dei tuoi promemoria più importanti e delle tue notifiche, quindi SMS, WhatsApp, Messenger e Instagram.

Potrai facilmente personalizzare il quadrante, selezionandolo tra più di 200 diversi. Inoltre, potrai scegliere tra due cinturini intercambiabili, di cui uno in metallo e uno in silicone, così da adattare lo Smartwatch alle tue esigenze.

La batteria è caratterizzata dall’eccellente autonomia di 220 mAh, che ti garantirà il funzionamento di 3-5 giorni, a seguito di una ricarica di appena 2 ore.

Se non vedi l’ora di provare la tecnologia di uno Smartwatch, ma con un design tradizionale ed elegante, allora non ti rimane che acquistarlo ad un prezzo davvero imbattibile, con lo sconto del 17% di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.