Echo Show 8 SUPER offerta Amazon

Echo Show 8: il tuo assistente personale

Con il suo schermo HD da 8″, caratterizzato da regolazione automatica dei colori, sembrerà che i tutti i tuoi contenuti d’intrattenimento preferiti prendano vita, anche grazie agli altoparlanti stereo di elevata qualità.

Potrai addirittura effettuare videochiamate attraverso l’ottima fotocamera da 13 mp, dotata di inquadramento automatico, che ti mantiene sempre al centro dell’immagine.

Organizzare la tua giornata sarà più semplice con l’Echo Show 8, perché avrai sempre ben visibili i tuoi appuntamenti e i promemoria.

Chiaramente, potrai utilizzare la tua voce per impartire diversi comandi ad Alexa, come impostare un timer, aggiornare le liste, ricevere aggiornamenti sul traffico, guardare il notiziario o avere le previsioni meteo.

Se la tua casa è dotata di dispositivi domotici, potrai utilizzarli da remoto attraverso il dispositivo. Un esempio è la telecamera integrata, che potrai controllare in ogni momento, e la possibilità di accendere e spegnere le luci di casa.

Ovviamente, l’Echo Show 8 non ti fa mancare neanche l’intrattenimento del momento, offrendoti la possibilità di utilizzare servizi in streaming come Netflix, Prime Video, ma anche musicali, come Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Molto interessante la possibilità di rendere l’Echo Show una cornice digitale con l’app Amazon Photos, con cui potrai rendere ancora più belle le tue foto preferite grazie alla regolazione automatica dei colori.

L’Amazon Echo Show 8 è un dispositivo davvero interessante, perché ti faciliterà una serie di operazioni grazie al supporto dell’assistente Alexa, sempre pronta ad aiutarti in ogni evenienza.

