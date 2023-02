Echo Dot 5: il tuo assistente personale a prezzo IMBATTIBILE

L’Echo Dot 5 è uno di quei dispositivi che hanno realmente cambiato la vita di chi l’ha acquistato per la prima volta, perché offre una serie di funzionalità che ti garantiscono una comodità non indifferente quando sei alla prese con svariate operazioni.

L’Amazon Echo Dot 5 è temporaneamente offerto scontato del 36%, risparmiando ben 25€ sul prezzo di listino!

Il tuo assistente personale sempre con te

Questa nuova generazione dell’Echo Dot 5 ti assicura un’esperienza audio ancora migliore rispetto al passato, con voci nitide, bassi profondi e, in generale, un suono davvero ricco.

Attraverso lo schermo LED, potrai osservare non solo l’ora, ma anche eventuali sveglie, le previsioni del tempo, il titolo della canzone in riproduzione e molto altro.

Chiaramente, potrai ascoltare la musica con l’Echo Dot 5, ma anche audiolibri e podcast dalle numerose piattaforme di streaming online, come Apple Music, Amazon Music, Deezer e Spotify.

Il supporto di Alexa, poi, farà davvero la differenza nella tua vita quotidiana, perché riuscirai a svolgere una serie di piccole operazioni solamente con la tua voce, come impostare timer, ricevere risposte a domande, riprodurre una canzone, ascoltare le previsioni del tempo…e sentire una barzelletta divertente!

Se possiedi dispositivi domotici all’interno della tua casa, potrai impostarli e regolarli attraverso l’Echo Dot 5. Ad esempio, potrai creare delle routine sulla base dei sensori di temperatura integrati, ma anche riempire la tua casa di musica posizionando vari Echo Dot compatibili nelle varie stanze.

Infine, la privacy è un altro aspetto particolarmente curato di questo dispositivo, infatti è presente un pulsante un apposito tasto per disattivare il microfono.

L’Echo Dot 5 è un dispositivo molto interessante, di cui non riuscirai più a fare a meno una volta acquistato, per la grande comodità che è in grado di offrirti.

Acquistalo oggi per approfittare dello sconto del 36% di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.