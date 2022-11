Echo Auto al 50% DI SCONTO su Amazon

Porta Alexa nella tua vettura con Echo Auto. Ora può essere tuo ad un prezzo davvero basso. Grazie allo sconto del 50% riservato al Black Friday puoi acquistarlo su Amazon spendendo solo 29,99 euro.

In pratica dal prezzo iniziale di 59,99 euro risparmi bene 30 euro.

Echo Auto stravolgerà il tuo modo di viaggiare per brevi o lunghi tragitti: ecco le sue principali caratteristiche.

Echo Auto si connette automaticamente all’app Alexa sul tuo smartphone e riproduce i contenuti che più ti piacciono direttamente dagli altoparlanti della tua auto attraverso l’ingresso AUX o, in alternativa, connettendosi al Bluetooth del tuo cellulare. Incluso nella confezione ti arriverà a casa anche il supporto adatto per la sua installazione alla bocchetta d’aerazione.

Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di sentire la tua voce e le tue richieste nonostante la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore. Questo è molto più di una semplice autoradio. Con Echo ascolti i contenuti in streaming da qualsiasi piattaforma: Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, non solo anche le stazioni radio da tutto il mondo grazie a TuneIn.

Tu chiedi ed Echo Auto esegue. Puoi mettere la musica, scoprire che tempo farà, aggiungere elementi alla tua lista delle cose da fare, impostare un promemoria, fissare una riunione e molto altro. Inoltre Echo è stato progettato per tutelare la tua privacy, difatti per disattivare i microfoni, basta semplicemente premere l’apposito pulsante.

Lo sconto del 50% è davvero importante per questo se vuoi facilitare la tua guida e avere un dispositivo che risponde a tutte le tue esigenze acquista ora su Amazon Echo Auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.