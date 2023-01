Ecco la DASH CAM che registra l’interno e l’esterno dell’auto contemporaneamente!

Per avere una visuale perfetta durante la guida, quello che fa per voi è la Dash Cam doppia marcata Abask ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 30%.

La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata presso uno dei punti di ritiro adibiti. Con l’acquisto del prodotto c’è la possibilità di usufruire anche di un ulteriore sconto del 5%: la promozione aggiuntiva viene applicata al checkout ed è valida fino a domani salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Dash Cam doppia Abask: caratteristiche e funzionalità

Questa Dash cam doppia Abask può registrare contemporaneamente l’interno e l’esterno dell’auto con una qualità video 1080 FHD è audio pulito. Grazie a queste caratteristiche garantisce una prova video chiara in caso di incidenti o dispute provando la propria innocenza.

L’angolo visivo delle telecamera anteriore raggiunge i 170 gradi in entrambi i lati dell’auto e registra completamente, senza angoli morti, per una guida più sicura. La lente interiore da 140 gradi è sufficiente per catturare una visione completa dei passeggeri e degli interni del veicolo.

Grazie alla registrazione 1080P e alla tecnologia HDR, le qualità foto e video sono chiare e dettagliate anche di notte. Anche la camera interiore può registrare video chiari al buio grazie a 4 luci a infrarossi poco appariscenti. Inoltre il dispositivo dispone di funzione di registrazione in loop, che permette di registrare continuamente ed eliminare automaticamente i video sbloccati più vecchi, e di funzione di monitoraggio per parcheggi per registrare eventuali manomissioni o incidenti quando non si è presenti.

L’installazione dell’articolo è semplicissimo e veloce: basta montarlo sul parabrezza, nascondere i cavi, attaccare l’adattatore per accendi sigari e accendere. Se ancora non ne avete una, approfittate dell’offerta Amazon sulla Dash Cam doppia marcata Abask: ad oggi è disponibile con uno sconto bomba del 30% compresa la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.