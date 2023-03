DOOGEE S98 PRO a quasi 100€ in meno su Amazon

Lo smartphone DOOGEE S98 PRO è il modello perfetto per appagare il tuo inesauribile desiderio di avventura, non solo per la scocca particolarmente resistente, ma anche per una serie di interessanti funzionalità, in primis la telecamera infrarossi.

Puoi acquistare questo interessante modello di smartphone a quasi 100€ in meno, con lo sconto del 15% di Amazon.

Lo smartphone per gli avventurieri

Oltre ad essere lo smartphone perfetto per gli avventurieri, è anche perfetto per il gaming e la navigazione veloce, considerando la presenza del chipset MediaTek Helio G90, capace di offrire prestazioni davvero notevoli in termini di velocità.

È dotato di 8 GB di RAM e di uno spazio di archiviazione di 256 GB, che è possibile espandere fino a 512 GB.

Si tratta di un’ottima capacità per eccellere nel multi tasking.

Come accennavo nell’introduzione, il DOOGEE S98 PRO è dotato di termocamera, infatti riuscirai a visualizzare i corpi al buio, offrendoti un aiuto non indifferenti in situazioni di emergenza, ma anche per ispezioni elettriche, o magari operazioni che riguardano l’agricoltura o l’idraulica.

Per quanto riguarda la batteria, ha una capacità di 6.000 mAh, accompagna dalla gestione dell’alimentazione dell’IA, che renderà l’uso della batteria più efficiente.

Si tratta di uno smartphone impermeabile, infatti potrai immergerlo nell’acqua per 30 minuti a massimo 1,5 metri di profondità.

La fotocamera posteriore è da 64 mp, mentre quella a infrarossi è da 20 mp, permettendoti di fotografare in maniera chiara anche in mezzo al buio più totale. Infine, quella frontale è da 16 mp.

Il DOOGEE S98 PRO è il modello perfetto per chi è alla ricerca di uno smartphone resistente e che possa fornire un aiuto in situazioni di emergenza, magari in condizioni di scarsa visibilità.

Scegli oggi di acquistarlo per approfittare dell’incredibile sconto del 15%, che ti farà risparmiare quasi 100€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.