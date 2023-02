Divertiti con queste Cuffie, su Amazon SUPER OFFERTA!

Potrai gustarti dell’ottima musica con le tue nuove Cuffiette Bluetooth della AOTONOK. Non farti scappare questo prodotto, i vantaggi che ti potrebbe dare sono tantissimi. Potrai trovare il tutto sulla piattaforma di shopping online di Amazon. Approfittane subito, potresti trovarlo ad un prezzo incredibile. Grazie ai diversi sconti potrai portarti a casa il tutto con meno di 25 euro, quindi affrettati prima che scadano i pezzi a disposizione.

ASCOLTA LA TUA MUSICA OVUNQUE CON LE CUFFIETTE AOTONOK!

Non dovrai più preoccuparti di doverti sistemare meglio le cuffiette solo perché ti stanno cadendo. Non appunto le cuffie della nota marca sono dotate di ganci stabilizzatori che scorrono sopra le orecchie per tenere gli cuffiette bluetooth in posizione in ogni momento. Per questo sono consigliate anche a coloro che fanno attività sportiva. Inoltre, avrai a disposizione ben tre taglie di tappi per le orecchie (S/M/L). Importante da dire il fatto che il tutto è costituito da una particolare gomma dotata di impermeabilità IP7.

La qualità è uno dei punti di forza, basti solo pensare che il tutto è stato progettato con la tecnologia Bluetooth 5.3 ottimizzata per migliorare la velocità di accoppiamento e il throughput. Da sottolineare il fatto che il prodotto in questione usa, anche, altoparlanti da 6 mm ed un eccellente codec audio Bluetooth.

Non preoccuparti di rimanere senza batteria. Le Cuffiette Bluetooth della AOTONOK hanno una scatola di ricarica da 400 mAH, quest’ultima può durare per 40 ore di riproduzione. Importante da dire la caratteristica che le cuffie in questione utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua.

Lo strumento in questione è dotato di un touchpad intelligente, grazie a quest’ultima caratteristica non dovrai utilizzare sempre il tuo cellulare. Approfittane subito, non te ne pentirai!

