Display auto: rendi SMART la tua vecchia automobile

Sogni un’automobile con funzioni smart, ma non puoi cambiarla? Acquista l’incredibile display auto smart touch screen e approfitta del coupon di sconto su Amazon.

La comodità innegabile delle auto che hanno integrato un display smart è riconosciuta da tutti, ma essendo una tecnologia abbastanza recente, non tutte le auto in nostro possesso potrebbero averlo. Anzi, alcune automobili di “vecchia generazione” potrebbero persino non avere l’autoradio, o comunque averne un modello decisamente superato. Con il display smart CARPURIDE in offerta su Amazon, potrai rendere in pochi step “smart” la tua vecchia auto, senza doverla necessariamente cambiare! Un dispositivo incredibile che ti permetterà di guidare potendo accedere a tante funzioni tecnologiche altrimenti fruibili solo con lo smartphone.

Un display touch screen da 7” per un’esperienza visiva immersiva ed eccellente: dotato anche di supporto con braccetto aggiustabile in lunghezza e orientamento, con comoda e resistente ventosa, il display touch screen smart si connette al tuo cellulare dandoti accesso a un’ampia gamma di funzionalità. Supporta Apple CarPlay e Android Auto, ha un bluetooth potente e supporta anche l’assistente Siri. Permette la navigazione GPS, l’ascolto di radio FM, e tutto ciò che faresti con un piccolo computer di bordo.

Mirror-link, telefonate e molto altro

Il dispositivo ha la tecnologia mirror-link più recente, compatibile con tutti i telefoni Android e iOs per consentirti di consultare mappe, vedere video Youtube, ascoltare la tua musica preferita, rispondere a chiamate, effettuare chiamate, mandare messaggi e tanto altro ancora. Ha persino 1 altoparlante interno e un’uscita AUX.

Luminosità regolabile, ottimo audio, display IPS Screen HD e vetro dello schermo anti graffio e con protezione per alte temperature: trasforma radicalmente la tua vecchia automobile in un’auto smart con CARPURIDE Display Smart, tuo a sole 224€ grazie al coupon flaggabile che ti dà diritto a 15€ di sconto nel carrello Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.