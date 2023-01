Disegna e scrivi con facilità con la Penna per iPad in SCONTO

Quando si utilizza un iPad per scopi professionali, a volte non si può proprio fare a meno di utilizzare una comoda Penna per iPad.

Operazioni come disegnare e scrivere saranno di gran lunga più semplici con questo dispositivo!

Solo temporaneamente, puoi acquistare la Penna per iPad scontata del 19% su Amazon.

Scrivi e disegna con facilità con la Penna per iPad

La Penna per iPad è compatibile con i seguenti dispositivi:

iPad 9/8/7/6a generazione;

iPad Mini 5/6a generazione;

iPad Air 3/4a generazione;

iPad Pro 11″ 2a generazione;

iPad Pro 12,9″ 3/4a generazione.

Non è quindi compatibile con le versioni di iPad precedenti al 2018, né con iPhone o smartphone Android.

Questa Penna per iPad supporta una punta ad alta precisione, caratterizzata da un’ottima sensibilità e una notevole resistenza all’usura.

Ciò significa che potrai tracciare linee di diverso spessore semplicemente cambiando l’angolo di inclinazione della penna.

Non necessita di alcuna connessione Bluetooth, quindi dovrai semplicemente pigiare due volte sulla sua parte superiore per accenderla e spegnerla.

Da sottolineare la presenza della tecnologia “Palm Rejection” che ti permetterà di scrivere e disegnare su iPad senza dover indossare dei guanti, dato che le mani vanno sempre a toccare lo schermo in maniera accidentale.

La spia luminosa presente sulla Penna per iPad ti segnalerà il suo livello di ricarica.

Per ricaricarla, basta usare il cavo USB di tipo C incluso nella confezione e, nel giro di 90 minuti, questa sarà completamente carica e utilizzabile per 12 ore consecutive.

La funzione di risparmio energetico farà spegnere il dispositivo dopo 5 minuti di inutilizzo.

La Penna per iPad può realmente fare la differenza nelle tue operazioni quotidiane, garantendoti finalmente una comodità senza eguali!

Acquistala ora per approfittare dello sconto del 19% di Amazon.

