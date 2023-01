Digitare per ore con dispositivi diversi? Si può con la Tastiera BLUETOOTH PORTATILE!

La tastiera portatile è uno strumento prezioso se si è sempre in giro e ci si ritrova a lavorare con dispositivi elettronici diversi, in ufficio o durante il viaggio. Vi proponiamo questa ottima Tastiera Bluetooth marcata iClever in offerta su Amazon con uno sconto del 15%.

Praticissima e multifunzionale, è compatibile con una vastissima gamma di accessori. Vi ricordiamo che la spedizione è gratuita ed è possibile effettuare la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tastiera Bluetooth iClever: come digitare da qualsiasi dispositivo

La Tastiera Bluetooth marcata iClever è fatta per digitare, chattare e twittare in modo semplice e veloce in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo.

Può essere associata anche a tre dispositivi e può passare da uno all’altro senza interruzioni grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1 integrata. È compatibile con tutti gli strumenti elettronici che siano iPad, iPhone, iMac, MacBook, laptop, PC, tablet, smartphone, Windows, IOS , Mac OS, Android.

È dotata di un’incredibile batteria ricaricabile di lunga durata che assicura fino a 90 ore di digitazione continua in una singola carica. Inoltre presenta una funzione di risparmio energetico che riduce il consumo di energia non necessario portando la tastiera in modalità sonno dopo 30 minuti di inattività.

L’articolo ha un design leggero così da poter essere trasportato con comodità nello zaino o in valigia. Nonostante ciò, è di grandi dimensioni ed include la tastiera numerica di facile digitazione e tutti i tasti a scelta rapida come Muto, avvio/pausa, avanti e indietro che velocizzano il lavoro e la produttività.

Anche il comfort è assicurato con i tasti a pressione a forbice disegnati ergonomicamente che riducono il rumore di digitazione e ottimizzano la risposta rendendo la digitazione semplice e non fastidiosa. Ad oggi la Tastiera Bluetooth marcata iClever è in offerta su Amazon con uno sconto del 15%. La promozione è imperdibile per un dispositivo comodo, multifunzionale e praticissimo come questo!

