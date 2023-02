Diffusore Portatile BOSE, su Amazon OFFERTONA!

Se anche tu hai voglia di ascoltare buona musica nei tuoi momenti di svago con ottima definizione di suono, su Amazon potrai trovare vari prodotti che fanno al caso tuo. Fra i tanti troverai però un’ottima occasione nel Diffusore Portatile BOSE, che potrai acquistare ad un prezzo favoloso. L’ultimo modello della linea della nota marca infatti è acquistabile adesso a condizioni incredibili con addirittura uno sconto del 40%. Approfittane subito prima che scada l’offerta. Rimarrai estasiato dal tuo nuovo acquisto!

SUPER PREZZO SU AMAZON PER DIFFUSORE PORTATILE BOSE!

Il prodotto SoundLink Flex è progettato per esterni, puoi portarlo con te ovunque anche in caso di pioggia essendo progettato in maniera impermeabile, Potrai godere di un suono chiaro e profondo che ti permetterà di apprezzare al massimo la musica che desideri ascoltare. Il tutto accompagnato da un design all’avanguardia e davvero gradevole, disponibile in vari colori.

La nitidezza del suono è ottimizzata dalla tecnologia PositionIQ che rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per un qualità audio perfetta in qualsiasi orientamento o ambiente. Importante notare che il SoundLink Flex è rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67; realizzato e sigillato con materiali impermeabili, galleggia: ottimo per le avventure all’aperto. Resistente ad acqua, polvere non teme cadute ne ruggine, un prodotto insomma della massima sicurezza.

Il Diffusore Portatile Bose garantisce anche una lunga durata della batteria al litio, capace di rimanere attivo fino a 12 ore. La ricarica è semplice e veloce tramite il cavo USB ovviamente incluso. La connettività può essere sia Bluethooth che USB, in grado quindi di farti collegare con il tuo cellulare o tramite chiavetta per ascoltare i tuoi contenuti preferiti.

Questo è il momento perfetto per Acquistare il tuo Diffusore Portatile Bose, in offerta su Amazon ad un prezzo davvero speciale dedicato a te! Non farti infatti scappare l'incredibile sconto del 40%

