Dash Cam in SUPER OFFERTA: riprese FullHD a soli 23 euro

Raggiunge uno dei prezzi più bassi di sempre l’ottima dash cam del brand SUWEN. Si tratta di un modello ricco di funzioni e oggi si trova in offerta su Amazon a 23€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo solito.

Dotata di un ampio schermo LCD ad alta risoluzione e in grado di registrare video in FullHD 1080p, la dash cam SUWEN è un vero gioiellino, con supporto G-Sensor e possibilità di registrare in loop. Lo schermo da 2.4″ è ben più ampio rispetto alla concorrenza e consente di visionare agilmente le riprese direttamente dalla cam.

La memoria interna è da 32GB, una capacità più che sufficiente per conservare tantissimi video ad alta risoluzione, che possono essere riprodotti direttamente sullo schermo della dash cam o trasferiti sul PC tramite cavo USB o scheda micro-SD.

Controlla l’auto anche in parcheggio

La dash cam di SUWEN offre la possibilità di monitorare la propria auto anche quando è parcheggiata, con una funzione di controllo 24 ore di 24.

Inoltre, grazie ai LED e al sensore ad infrarossi, questa cam funziona perfettamente anche di notte, catturando tutto ciò che accade in prossimità dell’auto. L’angolo di 170° è davvero ampio, offre una visuale completa e ci consente di direzionare la cam nella posizione migliore possibile, senza angoli ciechi.

Non manca uno speaker per riprodurre l’audio e una fila di ben 6 tasti, utili per navigare all’interno dell’interfaccia e selezionare le modalità disponibili. La dash cam si aggancia al vetro anteriore con una classica ventosa, che tiene ben fermo il dispositivo e favorisce riprese stabili e non mosse.

Chi non ha ancora una dash cam in auto, oggi può approfittare dell’offerta Amazon che vede questo modello SUWEN in forte sconto a soli 23€, con il 15% di risparmio rispetto al prezzo solito. La spedizione è gratuita e veloce, con consegna prevista entro 1-2 giorni lavorativi per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.