Dash Cam Auto: METÀ PREZZO e doppia sicurezza

Per un prezzo minuscolo di 34,99€ e un risparmio del 50% sul prezzo originale, Amazon propone una dash cam di ultima generazione per la tua auto.

Doppia telecamera full HD da 1080P, un design elegante e ultracompatto e tante funzionalità interessanti: è la dash cam per auto proposta oggi da Amazon al super prezzo di 34,99€, per un risparmio del 50%. Dotata di visione notturna, grandangolare di 170°, registrazione in loop e sensore di movimento, questa dash cam auto è piccola ma estremamente potente. Una vera e propria sicurezza per i tuoi viaggi e le tue soste, un dispositivo ormai irrinunciabile per chiunque voglia circolare serenamente nella propria automobile e tenere uno storico dei propri spostamenti e degli eventi più importanti.

La dash cam auto proposta da Amazon saprà conquistarti al primo sguardo grazie al suo design minimale, compatto e contenuto, che la rende discreta e adattabile a qualsiasi tipologia di vettura. Dispone di una funzione di monitoraggio per 24h del parcheggio, per poter ricostruire tutto ciò che succede in quell’arco di tempo o per il tempo in cui sei lontano dalla tua automobile. Graffi, urti o atti potenzialmente dannosi non saranno più un problema difficile da individuare.

Registrazione in loop

Tamponanti e incidenti potranno essere facilmente contestati e giustificati grazie alla registrazione in loop, che non si ferma mai neanche quando la memoria è piena. La dash cam, infatti, va a sostituire automaticamente i vecchi filmati presenti in memoria con i nuovi e ultimi eventi, per non incorrere mai nel rischio di non avere uno storico. Supporta una micro SD da 128GB massime.

Non aspettare oltre: acquista oggi la dash cam per auto al 50% di sconto e a sole 34,99€ su Amazon. Nella confezione sono inclusi il cavo caricabatterie, il cavo USB, la ventosa per il vetro e il manuale d’istruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.