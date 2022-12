Dash Cam doppia telecamera con COUPON SCONTO

Elemento ormai indispensabile in ogni auto, oggi Amazon ti propone una dash cam con doppia telecamera e visione notturna con uno sconto del 15% per mezzo di un coupon che trovi in pagina. Scopri le sue caratteristiche.

Alleata fedele per la sicurezza durante la guida e per la ricostruzione di dinamiche, parcheggi, incidenti e non solo, la Dash Cam è un accessorio davvero ambito da tutti gli automobilisti. Abask ha creato una Dash Cam incredibilmente tecnologica, che può essere tuo per un piccolo prezzo su Amazon oltre ad un ulteriore sconto del 15% per mezzo del coupon flaggabile presente. Qualità eccellente di foto e video, che ti aiuterà sia nella parte anteriore che in quella posteriore a ricostruire storie e dinamiche di incidenti e – soprattutto – registrerà tutto ciò che succede nel parcheggio mentre la tua auto è ferma.

Cattura ogni dettaglio della strada grazie a questa Dash Cam eccezionale, con schermo pieno IPS a 4 pollici e front full HD a 1080p e Rear HD. Puoi guardare il video registrato dalla fotocamera frontale direttamente sulla dash cam. Le registrazioni della telecamera posteriore possono essere visualizzate solo su un computer.

Sorveglianza per 24 ore

Quando parcheggi la tua auto può succedere di tutto: non è raro che si avvicinino malintenzionati o che ci si ritrovi con graffi sulla carrozzeria di cui non si conoscono le origini. La dash cam ti aiuta a monitorare per 24 ore la tua auto parcheggiata, e la registrazione in loop ti permette di registrare continuamente sovrascrivendo le nuove riprese su quelle vecchie.

Facilissima da installare e anche con modalità di assistenza in retromarcia: questa dash cam perfetta è resistente al calore e anti freddo, equipaggiata per un’esperienza al top. Acquistala su Amazon pagandola solamente 54,18€ grazie al coupon del 15%.

