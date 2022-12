Supporto lombare per auto IN SUPER SCONTO

Acquista il cuscino di supporto lombare ergonomico da mettere sul sedile della tua auto, oggi con il 25% di sconto su Amazon ad un prezzo veramente offerta: scopri di più.

Sei un rappresentante e sei spesso in viaggio nella tua auto? Oppure semplicemente macini chilometri su chilometri per lavoro, e la tua schiena è messa a dura prova? Regalati l’accessorio perfetto per ritrovare il comfort perduto: il cuscino Travel Ease per il supporto lombare. Puoi metterlo sul sedile della macchina e portarlo con te anche in ufficio o a scuola, perché la sua misura universale gli permette di essere adagiato su qualsiasi tipologia di seduta.

Questo speciale cuscino con supporto lombare allevia lo stress causato dalla sedentarietà, allevia i dolori alla schiena e migliora la postura seduta. Inoltre evita lo sforzo dei muscoli lombari e la sua comoda fodera esterna traspirante è facilmente lavabile in lavatrice. Fissaggio ultra semplice per mezzo delle cinghie regolabili e flessibili.

Miglioramento sensibile dei dolori lombari

Il cuscino lombare TravelEase è progettato ergonomicamente per abbracciare perfettamente la vita e la schiena. Può essere suddiviso in tre regioni:

Zona A

Si adatta ergonomicamente alla linea della colonna vertebrale e allevia l’affaticamento della schiena.

Zona B

Il design delle ali avvolgenti abbraccia e sostiene i muscoli del quadrato dei lombi su entrambi i lati per farti sedere più comodamente.

Zona C

Questa zona si adatta alla curva lombare per disperdere la pressione sulla vita.

Cosa aspetti? Acquista oggi il cuscino lombare Travel Ease da portare in auto. Il cuscino lombare è riempito di una schiuma in memory foam ad alta densità per un comfort estremo. Tuo a soli 25.49€ grazie allo sconto attivo nella pagina che ti dà diritto al 25% in meno.

