Coprivolante in pelle e microfibra: il MEGA SCONTO di oggi

Coprivolante SEG Direct realizzato in microfibra

La presa morbida e sicura è molto importante per permetterti un comfort ideale nei tuoi viaggio e spostamenti in auto, grazie all’alta qualità di questa copertura per il tuo volante.

Il Coprivolante ideale per la tua guida

Questa fantastica copertura per il tuo volante, è realizzata affinché tu possa manovrare il tuo sterzo con estrema piacevolezza.

Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo fantastico prodotto per la tua auto.

La copertura del volante è l’opzione migliore per coprire un volante originale di qualsiasi tipo. Questo accessorio per la tua auto è costruito in microfibra, poco scivoloso. Avrai una maggiore sensazione di sicurezza durante tua la guida. Protegge anche il volante da scottature, graffi, sbiadimento, usura e sporco.

Il coprivolante del SEG Direct è super comodo da tenere, i pori su di esso sono traspiranti e assorbono il sudore delle mani causato dal caldo estivo, permettendoti di impugnare molto meglio il tuo volante.

La pelle in microfibra è molto più morbida dei quella presente nel tuo volante. Fornisce un tocco confortevole e morbido durante la guida, aiuta a ridurre l’affaticamento della guida e ti offre un’esperienza di guida piacevole.

L’installazione è molto semplice, qualsiasi soggetto può installare questo copri volante. Adatto a volanti di dimensioni standard con diametro esterno di 37-39 cm.

Coprivolante della SEG Direct

