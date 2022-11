Coprisella Bici ora in SCONTO su Amazon

Il coprisella è una parte fondamentale della bici ed è importante che sia comodo ed ergonomico, favorendo una corretta postura a bordo. Puoi acquistare il Coprisella Bici scontato del 24% su Amazon.

Guida nella massima comodità con il Coprisella Bici

Questo Coprisella Bici è costituito da una schiuma morbida per rendere ancora più confortevoli le tue uscite in bici. Puoi approfittare di un interessante sconto su questo prodotto su Amazon.

Si tratta di un Coprisella imbottito gel che, grazie alla sua composizione, attutisce efficacemente gli impatti e allevia il dolore, proteggendo il fondoschiena da eventuali urti.

Al di sotto della cinghia regolabile si trovano delle particelle antiscivolo, che rendono ben salda la tua posizione sulla bici, dato che impediscono di scivolare.

Sul retro del Coprisella ci sono delle strisce riflettenti, molto utili durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità.

La superficie del cuscino è davvero ottima, perché realizzata in Lycra, capace di assorbire l’umidità rapidamente e di favorire la traspirazione.

Inoltre, c’è da considerare anche la fessura di deflessione dell’aria, presente al centro del Coprisedile. Questa parte consente la corretta circolazione dell’aria, mantenendo sempre asciutti e freschi i glutei, senza esercitare fastidiose pressioni sulla zona.

Il design ergonomico garantisce un Coprisella di grande qualità, visto che elimina i punti di pressione ed impedisce quest’ultima sulle aree più sensibili.

È un Coprisella molto facile da montare e rimuovere, oltre che lavabile senza particolari difficoltà.

Un Coprisella è un accessorio fondamentale, di cui nessun ciclista può fare a meno. Non si tratta di un prodotto determinante solo per la comodità, ma anche per la tua salute, perché favorisce una corretta postura, oltre ad impedire un’eccessiva pressione in corrispondenza del fondo schiena. Approfitta ora dello sconto del 24% su Amazon!

