Coprisedili universali IN OFFERTA: il REGALO PERFETTO per sedili auto protetti e di stile

Per Natale volete dare un nuovo stile alla vostra auto? Vi proponiamo i Coprisedili ZIPP-IT Kent marcati WALSER, ottimi anche come idea regalo last minute per amici e parenti. Ad oggi su Amazon sono in offerta speciale con uno sconto del 14%, quindi acquistabili a soli 48,84 euro.

La spedizione gratuita può essere effettuata anche presso i punti di ritiro adibiti ed è prevista entro il 23 dicembre. Se, invece, volete una consegna ancora più veloce vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Interni dell’auto come nuovi con i Coprisedili WALSER in offerta

I Coprisedili ZIPP-IT Kent marcati WALSER sono adatti a tutti i modelli di auto più comuni, quindi rappresentano un’idea regalo ottima per i vostri amici che desiderano dare un tocco in più agli interni della loro vettura.

Sono realizzati con materiale di alta qualità che è super resistente e può essere pulito molto facilmente. Grazie a queste coperture i sedili originali rimangono protetti sia dall’usura che dallo sporco di ogni tipo. Tra l’altro il montaggio dei dispositivi è semplicissimo e veloce grazie ad una zip laterale che consente di coprire perfettamente tutta la seduta in poche mosse.

La fornitura include due coprisedili anteriori universali testati dal TÜV Rheinland e dotati di certificazione per l’idoneità all’airbag laterale Certipedia ID 0000025748. Il marchio WALSER, inoltre, garantisce la massima sostenibilità impegnandosi a mantenere e migliorare gli standard sociali e ambientali nel processo di produzione.

Oltre ad essere comodi ed eco-friendly, le coperture sono grintose e alla moda grazie agli inserti rossi geometrici stampati sul fondo nero. Ad oggi i Coprisedili ZIPP-IT Kent marcati WALSER sono in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 14%. Approfittate della promozione per fare un regalo di Natale utile e di grande stile!

