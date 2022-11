Copri parabrezza magnetico antighiaccio: PICCOLO PREZZO grande resa

Con uno sconto del 21% e un prezzo di appena 15,73€, questa copertura per il parabrezza dell’auto antighiaccio e con magnete è la risposta a tutte le tue esigenze. Scopri di più.

Il copri parabrezza, si sa, è un accessorio utilissimo in qualsiasi automobile. Utilizzato soprattutto in estate per proteggere l’auto dalla luce solare eccessiva, che può scaldare troppo l’abitacolo e anche scolorire gli i tessuti interni, in realtà è estremamente funzionale anche in inverno. Soprattutto se la scelta ricade su Freeco, il copri parabrezza auto migliore per ogni condizione atmosferica. Perfetto anche in inverno per proteggere l’auto da ghiaccio, neve e gelo.

Il copri parabrezza Freeco è dotato di 5 magneti che possono essere fissati davanti al finestrino e ricoperti da materiale morbido che non graffierà o intaccherà il vetro dell’auto. Il foglio di alluminio è antigraffio, ed è altamente resistente agli strappi, nonché ignifugo e quindi anti incendio.

Proteggi la tua auto da ghiaccio e neve

Il copri parabrezza Freeco è perfetto in ogni stagione: in primavera per contrastare sabbia, polvere, insetti, escrementi di uccelli e non solo. In estate contro i raggi UV e la sovraesposizione al calore, e in autunno contro il fogliame degli alberi. Ma è in inverno che attua la vera magia: protegge il vetro dal gelo e dal ghiaccio, proteggendo anche il radiatore da possibili danni e salvaguardando quindi l’avviamento della tua auto.

Di facilissima installazione, all’acquisto riceverai il copri parabrezza e la borsa di stoccaggio per riporlo comodamente ogni volta che vorrai. Cosa aspetti? Acquistalo ora al prezzo incredibile di 15,73€ grazie allo sconto del 21% già applicato da Amazon. Non farti trovare impreparato all’arrivo dell’inverno, soprattutto se parcheggi sempre la tua auto fuori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.