Copertura per auto SUPER SCONTO su Amazon

La copertura per auto da interno è perfetta per proteggere sempre la tua auto, anche in garage. Ed oggi, con l’arrivo del Black Friday troviamo la copertura per auto da interno di Cosmos ad un prezzo incredibile, in super offerta su Amazon a soli 44,46€. Così risparmierai ben 39,53€, rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare questa copertura per auto da interni firmata Cosmos con il super sconto del 47%, ti basterà aggiungere il prodotto al carrello. Poi al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

La tua auto sarà più protetta con questa copertura da interno

La copertura per auto ti garantità la giusta protezione anche per le zone interne, il tuo mezzo rimarrà coperto anche nel garage. Quindi non troverai più polvere sulla carrozzeria, grazie a questa copertuta.

La copertura per auto da interno firmata Cosmos è di ottima qualità, ed è perfetta sia per uso professionale quindi nelle concessionarie e sia per uso privato. La migliore copertura per auto nel 2019, secondo Auto Express.

Inoltre, questa copertura per auto è composta da un materiale traspirante e anche piuttosto leggero. Molto resistente e che proteggerà il tuo veicolo da qualsiasi graffio, sporco, impronte o sbiadimenti della vernice. Risulta anche molto semplice da riporre e anche da lavare.

Verrà consegnata all’interno di una borsa per il trasporto, lavabile in lavatrice a 30 gradi. Questa copertura è compatibile con auto classiche e anche auto moderne. Le dimensioni sono le seguenti, 516 x 139 x 120cm.

