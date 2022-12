Convertitore Accendisigari: PROMOZIONE FANTASTICA

L’accendisigari è l’unica entrata che ci permette di accedere alla batteria dell’auto come fonte energetica. Non utilizzando un pratico Convertitore Accendisigari, si rischia di non sfruttare appieno le sue potenzialità, quindi perché non approfittare dello sconto del 32% di Amazon?

Aumenta gli utilizzi dell’accendisigari con il Convertitore Accendisigari

Con questo pratico Convertitore Accendisigari potrai sfruttare a tuo piacimento la tensione della batteria dell’auto, grazie alle numerose entrate che offre. Puoi acquistarlo ora a un prezzo imbattibile su Amazon!

Questo prodotto può erogare una potenza in uscita massima di 200W, quindi il necessario per ricaricare smartphone, tablet, laptop, fotocamere e molto altro ancora.

Le porte USB di cui è dotato sono ben 4, garantendo una ricarica rapida per i tuoi dispositivi. Oltre alle entrate USB, sono presenti perfino due prese domestiche AC, molto utili per collegare alimentatori di vario tipo.

Si tratta di un dispositivo assolutamente sicuro, dato che è caratterizzato da protezione contro cortocircuito, sovraccarico, sottotensione e surriscaldamento, quindi non dovrai temere alcun danno alla tua auto derivante dal suo utilizzo.

Il materiale è PC V0 e, grazie alla finitura lucida UV, è resistente agli urti, alla pressione e al calore.

È dotato anche di un sistema di raffreddamento, con una ventola che ridurrà la temperatura del Convertitore ogni qualvolta sia necessario.

L’unico accorgimento da prestare è di verificare che, quando vengono ricaricati più dispositivi in contemporanea, di non superare il limite di potenza di 200W.

Finalmente potrai perfino collegare il tuo laptop alla presa di ricarica grazie all’ottimo Convertitore Accendisigari, un dispositivo utilissimo che può veramente fare la differenza in molti casi.

È da poco attiva un’offerta su Amazon che sconta del 32% questo interessante prodotto. Approfittane ora, prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.