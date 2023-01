Con meno di 30 euro potrai acquistare lo Smartwatch TAOPON

Che ora è? Rispondi a questa domanda guardo il tuo polso. Potrai trovare su Amazon il nuovo Smartwatch della TAOPON ad un prezzo incredibile. Non farti scappare questa occasione, lo troverai a meno di trenta euro!

SMARTWATCH TAOPON, QUANTO STILE!

Su Amazon lo si può trovare ad un prezzo veramente speciale. Con soli 37.99 euro potrai acquistare un accessorio che ti fornirà un grande controllo nella tua vita. Non farti sfuggire quest’ultimo modello di Smartwatch per Uomo e Donna della Blackview. Oggi potrai acquistarlo risparmiando grazie al corposo sconto del 31%.

Stiamo parlando di un prodotto che non potrai perderti, il suo punti di forza è senza dubbio la qualità dei materiali che compongono lo Smartwatch della TAOPON. Questo prodotto è realizzato con un cinturino in silicone traspirante per offrirti scelte diversificate. Inoltre, potrai guardare l’ora grazie ad uno schermo a colori da 1,28 pollici full touch. Quest’ultimo gode di una risoluzione 240 x 240 pixel, con una grande luminosità ad alta definizione. Per illuminare il display ti basterà alzare il polso.

Non farti scappare questo accessorio. L’orologio della nota marca supporta 8 modalità sportive diverse. Inoltre, ti sarà possibile monitorare il consumo calorico, i passi, la distanza, i minuti di attività e la frequenza cardiaca durante l’esercizio. Potrai collegare, anche, il GPS del cellulare per ottenere la traccia del movimento. Scaricando l’idonea applicazione, “Da Fit“, potrai impostare il numero di passi target in base alla situazione di allenamento del soggetto. Importante da dire il fatto che potrai tracciare accuratamente i dati della tua salute in tempo reale. Non sottovalutiamo il fatto che lo Smartwatch TAOPON è compatibile con gli smartphone con iOS 9.0 e Android 5.0 o versioni successive. ​

Questo prodotto utilizza delle particolari batterie ad alta capacità da 200 mAh, che possono essere utilizzate per 7 giorni con una singola carica e 30 giorni in standby.

Questo è il momento perfetto per acquistare lo Smartwatch della TAOPON, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai acquistarlo ad un prezzo speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.