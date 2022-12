MAI PIU’ GOMME A TERRA con il compressore XIAOMI portatile

Mai più pneumatici a terra con questo compressore portatile XIAOMI, perfetto in ogni performance anche su moto, biciclette, palloni da basket, da calcio e tanto altro ancora. Portalo sempre con te in auto oppure nel sellino della moto o in campeggio.

Immagina di avere sempre un piccolo “salva vita” per gli pneumatici della tua auto o della tua moto, piccolo e maneggevole, da tenere sempre con te o comodamente nel cruscotto o sotto il sellino. Ciò che immagini diventa subito reale, grazie al compressore portatile XIAOMI Portable Air Pump 1S. 100% originale Xiaomi nella sua versione 2022, perfetto per gonfiare al doppio della velocità e del volume dell’aria pneumatici di auto, biciclette, moto, SUV, boe, giochi da piscina, palloni da basket, palloni da calcio e tanto altro ancora.

Il compressore portatile XIAOMI dispone di un display digitale che mostra la pressione corrente ed è possibile passare tra diverse unità di misura della pressione (bar, kPa, psi, Kg/cm²). Si spegne automaticamente quando si raggiunge la pressione impostata.

5 modalità di gonfiaggio personalizzate

Il compressore XIAOMI portatile dispone di 5 modalità: manuale, bicicletta, motociclo, automobile, e palla. Le 5 modalità di gonfiaggio sono liberamente selezionabili e la pressione dell’aria è limitata all’intervallo predefinito per evitare un gonfiaggio eccessivo, rendendolo sicuro e facile da usare per gli anziani. Facile da usare di notte grazie alla propria luce LED; SOS lampeggiante per situazioni inaspettate; interruttore a tubo d’aria, per evitare accensioni involontarie anche in un ambiente sconvolgente.

Non attendere oltre: viaggia sempre equipaggiato al meglio con il compressore portatile XIAOMI, che non a caso risulta il più venduto della sua categoria, a soli 59.99€. Comprarlo per Natale e regalalo a chi ami per non fargli mai vivere una situazione di disagio che si crea quando una gomma è a terra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.