Compressore portatile per auto: sconto del 25% su Amazon

Chi ha a che fare con automobili o veicoli in generale sa che gli pneumatici gonfiati in modo insufficiente possono causare problemi di sicurezza alla guida ed influire negativamente sul consumo di carburante. Purtroppo le gomme possono perdere facilmente la pressione dell’aria a causa di una perdita o semplicemente del tempo.

Per ovviare a questo problema è bene sempre tenere a portata di mano una pompa di compressione. Su Amazon è a disposizione l’ottimo Compressore portatile per auto ONEAMG con uno sconto del 25%.

Il dispositivo è acquistabile a soli 29,99 euro con spedizione gratuita e possibile consegna presso i punti di ritiro. È adatto per piccole e medie autovetture, ma anche per moto, biciclette, fuoristrada, jeep, palloni sportivi, materassini gonfiabili e giochi d’acqua.

Viaggi sicuri con il compressore portatile per auto

Il Compressore portatile per auto ONEAMG è indispensabile per affrontare qualsiasi viaggio in massima sicurezza, e non solo. È dotato di una lunga serie di funzionalità ed il suo utilizzo è a prova di principianti.

In soli 4 minuti è in grado di gonfiare pneumatici per auto da 0 a 35 psi. Inoltre è munito di display touchscreen e spegnimento automatico: ciò vuol dire che basta impostare la pressione richiesta e il bocchettone di riempimento dei pneumatici si chiude automaticamente quando la pressione dei pneumatici raggiunge il valore predefinito. La pressione può essere regolata in base alle esigenze ed è ampiamente utilizzata in più dispositivi, che si tratti di automobili, moto, biciclette o giochi gonfiabili.

Lo strumento è dotato di luci a LED luminose e resistenti che sono facili da usare anche al buio, in modo da poter vedere chiaramente di notte quando si gonfia un’eventuale ruota sgonfia. In più ha dimensioni compatte e un design elegante, leggero e facile da trasportare: in questo modo lo si può riporre in qualsiasi bagagliaio così da tenerlo sempre a portata di mano per ogni evenienza.

Questo ottimo compressore portatile per auto è attualmente presente sul catalogo Amazon con uno sconto del 25%. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro pochi giorni dall’invio dell’ordine.

