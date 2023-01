Compressore portatile per auto ECONOMICO in sconto su Amazon

Avere un Compressore portatile per auto sempre con sé può realmente fare la differenza in situazioni di emergenza, magari quando le gomme risultano sgonfie ed è necessario un intervento tempestivo.

Puoi temporaneamente approfittare dello sconto del 15% di Amazon su questo prodotto.

Mai più ruote sgonfie con il Compressore portatile per auto

Con questo semplice strumento, potrai gonfiare gli pneumatici automaticamente, collegando la presa di alimentazione da 12 V all’auto e il tubo flessibile alla gomma che intendi gonfiare.

Attraverso il display digitale, potrai visualizzare la pressione all’interno delle gomme in più unità di misura, ovvero psi, bar, Kpa e kg/cm3.

Grazie al movimento a carica turbo di questo piccolo compressore, garantisce un’azione potente e stabile, oltre che poco rumorosa. Infatti, è in grado di gonfiare uno pneumatico da 0 a 35 psi in appena 5 minuti.

Il prodotto in questione viene fornito con 3 adattatori per valvole, così da utilizzarlo non solo per l’auto, ma anche per bici, moto e SUV di medie dimensioni, ma anche per giochi da piscina e palloni.

Il tubo flessibile del compressore è di 48 cm, mentre il cavo di alimentazione è lungo 3 metri, così da raggiungere senza difficoltà lo pneumatico da gonfiare.

L’azienda madre del Compressore portatile per auto offre garanzia di sostituzione e di rimborso in condizioni di normale utilizzo.

Se dovessi riscontrare problemi con il compressore, potrai tranquillamente contattare il servizio clienti e ricevere l’assistenza di cui necessiti.

Da ora in poi, trovarsi con una ruota sgonfia non sarà più motivo di timore o stress, grazie al Compressore portatile per auto.

Con questo prodotto non dovrai più preoccuparti di chiamare un gommista professionista e sostenere i relativi costi.

Approfitta oggi dell’imperdibile promozione di Amazon sul Compressore portatile per auto.

