Compressore Portatile in super SCONTO su Amazon

Il Compressore Portatile è senz’ombra di dubbio uno strumento indispensabile, che dovrebbe trovarsi nelle auto di tutti noi, perché può fare una differenza enorme in caso di gomme sgonfie.

Puoi temporaneamente acquistare questo prodotto a un prezzo speciale, collegandoti su Amazon e approfittando dello sconto del 20%.

Compressore Portatile per gonfiare le gomme con la massima facilità

Parlo di un Compressore Portatile multi-uso, considerando che potrai utilizzarlo anche su biciclette comuni o palloni da calcio.

Per quanto riguarda le auto, considera che impiega solamente 3 minuti per gonfiare uno pneumatico ed è in grado di gonfiarne 8 con una sola carica.

È un dispositivo facilmente trasportabile, grazie alle dimensioni estremamente compatte e il peso davvero ridotto. Inoltre, non necessità di una fonte di alimentazione e può essere facilmente inserito in borsa.

È dotato di luci LED integrate, che ti permettono di ottenere una buona illuminazioni in condizioni di scarsa visibilità, così da effettuare le operazioni di manutenzione in completa sicurezza.

Non dovrai neanche preoccuparti di dosare il gonfiaggio, dato che il Compressore Portatile misurerà la pressione dello pneumatico in psi.

Una volta che la gomma avrà raggiunto la pressione necessaria, il Compressore Portatile si spegnerà automaticamente. Di solito, il valore ottimale da raggiungere, in termini di pressione, è di 150 psi.

Potrai impostare anche altre unità di misura, cioè bar, kpa e kg/cm3. Farlo è semplicissimo: dovrai solamente utilizzare il display LCD retroilluminato.

Il Compressore Portatile è un dispositivo davvero utile, che ti aiuterà non poco non solo con la tua auto, ma anche nel gonfiaggio di biciclette, moto e palloni da calcio.

Ti consiglio di ordinarlo ora che è attiva un’interessante promozione che sconta del 20% il prezzo di listino.

