Compressore portatile a prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Il Compressore portatile è uno di quelli strumenti che devono necessariamente essere sempre presenti in macchina, perché fa una differenza enorme in caso di gomme sgonfie.

Solo per un periodo limitato, puoi acquistare il Compressore portatile scontato del 20% su Amazon.

Mai più gomme sgonfie con il Compressore portatile

Questo Compressore portatile a marchio Xiaomi è caratterizzato da una grande potenza di gonfiaggio: basti pensare che è in grado di gonfiare 5 pneumatici impiegando appena 6 minuti, ma anche 5 palloni da calcio nel giro di 1 minuto!

Le dimensioni ridotte (124 x 71 x 45,3 mm) rendono questo compressore facilmente trasportabile ed utilizzabile senza alcuna fonte di alimentazione.

È dotato di luci a LED integrate, così da essere sempre ben visibili quando si procede al gonfiaggio su strade buie e desolate.

Altra caratteristica interessante è la pressione preimpostata, quindi non dovrai mai preoccuparti di gonfiare eccessivamente la ruota.

Il compressore andrà a misurare in psi la pressione del gonfiaggio. Una volta che il dispositivo raggiunge la pressione necessaria, si spegnerà automaticamente. Solitamente, questo valore si attesta sui 150 psi.

Il compressore è comunque in grado di leggere quattro unità di misura diverse, cioè psi, bar, kpa e kg/cm2.

Potrai facilmente preimpostare la pressione che desideri e regolarla secondo le tue necessità. Attraverso il display LCD retroilluminato, potrai leggere tutti i parametri relativi al gonfiaggio.

Per ricaricare il compressore è necessario collegarlo ad un alimentatore con cavo USB di Tipo C, che però non è incluso nella confezione del prodotto.

Il Compressore portatile è un dispositivo fondamentale, che tutti noi dovremmo sempre avere a disposizione, all’interno della nostra auto.

Ti consiglio di approfittare oggi dello sconto del 30% di Amazon, prima che sia troppo tardi!

