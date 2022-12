Compressore per Auto: idea regalo a prezzo SPECIALE

Avere un Compressore per Auto sempre con sé è sicuramente molto utile in situazioni di emergenza, dove le ruote risultano sgonfie. Puoi acquistarne uno di ottima qualità su Amazon ad un prezzo speciale, grazie allo sconto del 14% e al coupon di 3€!

Mai più gomme sgonfie con il Compressore per Auto

Con questo dispositivo, trovarsi con le gomme sgonfie non sarà più un problema, dato che riuscirai a rigonfiarle in pochissimo tempo! Puoi trovarlo a un prezzo più che conveniente su Amazon.

Il compressore portatile in questione è in grado di gonfiare completamente uno pneumatico da 0 bar in appena 5 minuti, risultando perfetto non solo per biciclette e motocicli, ma anche vetture di grandi dimensioni, come i SUV.

Il livello di silenziosità è un’altra chicca interessante: non supera mai i 50 dB.

Da evidenziare anche la tecnologia di arresto automatica, con il gonfiatore che si spegnerà automaticamente quando lo pneumatico raggiunge la pressione desiderata.

Inoltre, è presente un ampio display LCD con funzione di manometro ad alta precisione, che misurerà la pressione nelle seguenti unità di misura: psi, bar, epa, kg/cm2.

La presenza dell’illuminazione LED nella pompa di gonfiaggio ti rende visibile agli occhi degli altri automobilisti, cosa da non sottovalutare nel caso dovessi scendere dall’auto di notte.

Considerando il peso e le dimensioni ridotte non avrai alcun problema nel trasportarlo con la massima facilità ovunque vuoi tu.

Il prodotto include tre ugelli aggiuntivi, che permettono di gonfiare rapidamente auto, bici, moto, fuoristrada, palloni, giochi d’acqua e molto altro ancora.

Hai finalmente l’opportunità di assicurarti un ottimo Compressore per Auto a un prezzo a dir poco conveniente, grazie allo sconto del 14% di Amazon e al coupon da 3€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.