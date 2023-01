COMPRA ORA Tablet Jumper per risparmiare quasi 500 euro!

Penso in vita mia di non aver mai visto un’offerta più conveniente di questa. Sulla piattaforma di Amazon potrai trovare il Tablet della Jumper ad un prezzo veramente unico grazie ai diversi sconti che ci sono in questo momento. Non farti scappare questa occasione, non so per quanto tempo possa durare il tutto. Non te ne pentirai, la qualità è garantita.

Appena ho visto questo prodotto in sconto ho voluto subito condividerlo con voi tenendo la quantità di vantaggi che potrebbe apportare. Sulla piattaforma di shopping online di Amazon potrai acquistare questo prodotto ad un prezzo molto interessante. Grazie al corposo sconto del 70% potrai acquistare il prodotto della nota marca a 179.99 euro rispetto al prezzo iniziale di 599.99 euro. Inoltre, potrai applicare il coupon sconto del 10%. Non farti scappare questa occasione, potrai ricevere anche il tutto con una spedizione gratuita.

QUALITA’ ASSICURATA CON IL TABLET JUMPER!

Potrai stare tranquillo, non dovrai preoccuparti di rimanere senza spazio nell’archivio. Importante da dire che il prodotto della nota marca è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria ad alta capacità. Inoltre, potrai espandere lo spazio di archiviazione a 256 GB.

Da sottolineare il fatto che il tablet della Jumper è dotato del sistema operativo Android 12 di certificazione GSM. Grazie a quest’ultima caratteristica la velocità di esecuzione e la stabilità saranno assicurate. Altro aspetto che fa di questo strumento un oggetto di qualità è la batteria da 6000mAh.

Il tutto è stato progettato con un processore Octa-Core-A55 che ti offrirà delle alte prestazioni a basso consumo energetico e una GPU avanzata. Il tablet della Jumper ha uno schermo touchscreen da 10,1 pollici con una risoluzione HD di 1920 x 1200 pixel.

Altra caratteristica interessante è quella che il tablet è dotato di fotocamere posteriori da 13 MP e fotocamere anteriori da 5 MP, potrai fare delle fotografie uniche. Non farti scappare questa occasione, stiamo parlando di un prodotto molto interessante ed utile.

Non farti scappare questa occasione, non te ne pentirai. Questo è il momento perfetto per acquistare il Tablet della Jumper, in offerta su Amazon, con uno sconto davvero interessante ed una disponibilità di pezzi piuttosto limitata. Oggi potrai trovarlo con uno sconto molto interessante!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.