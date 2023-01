Comodo Frigorifero per Auto a prezzo IMBATTIBILE su Amazon

Quante volte sei rimasto deluso dopo aver deciso di conservare alimenti e bevande in una classica borsa frigo? Si sa, il loro isolamento lascia il tempo che trova e non è mai all’altezza delle aspettative.

L’unica soluzione che ti garantirà sempre alimenti e bevande fresche è il comodo Frigorifero per Auto, temporaneamente in sconto del 13% su Amazon.

Il tuo nuovo partner di viaggio: il Frigorifero per Auto

Finalmente, con il Frigorifero per Auto elettrico, non dovrai più preoccuparti del trasporto di cibi e bevande, perché garantisce un raffreddamento veloce e potente, con temperatura compresa tra -20°C e 20°C.

Non dovrai neanche temere l’uso sproporzionato della batteria dell’auto, grazie alla funzione di protezione della batteria, che può essere impostata su 3 livelli: basso, medio e alto.

Il risparmio energetico è un altro fattore da considerare, data la presenza di due modalità di refrigerazione: Max ed Eco Mode. Se si utilizza la “Eco mode”, il frigorifero smetterà di funzionare nel momento che raggiungerà la temperatura desiderata e riprenderà la refrigerazione quando la temperatura al suo interno sarà aumentata di qualche grado.

Per quanto riguarda l’alimentazione, potrai collegare il relativo cavo all’accendisigari. Si tratta del dispositivo perfetto per viaggi, picnic, campeggi e, in generale, per le attività all’aperto.

A livello costruttivo, è di ottima fattura, anche grazie alla presenza di schiuma isolante al suo interno.

Inoltre, anche utilizzando la modalità Eco, non avrai alcun problema a tenere freschi i tuoi prodotti.

Il Frigorifero per Auto è il regalo perfetto per chi tende a viaggiare di frequente e per lunghe distanze, trasportando con sé alimenti e bevande.

Dovresti assolutamente approfittare oggi dell’occasione offerta da Amazon su questo prodotto, che ti farà risparmiare ben 35€ sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.