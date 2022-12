Centrale Elettrica: REGALO perfetto per chi adora VIAGGIARE

Vuoi semplificare la vita del tuo amico o del tuo parente con lo spirito da viaggiatore? Ti sposti spesso in camper o adori il campeggio e le escursioni? Ecco l’accessorio perfetto che fa al caso tuo. Acquista subito la Centrale Elettrica portatile della Jackery Explorer in MEGA OFFERTA, a solo 560,99 euro.

Questo prodotto è stato realizzato dalla Jackery, azienda altamente specializzata nella fornitura di soluzioni di energia pulita all’aperto per campeggiatori ed appassionati della vita all’aperto. Lo SCONTO del 15% su questo attrezzo di grande qualità, del 15%, ti permette di risparmiare addirittura 99 euro sul prezzo originale.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile adesso in un periodo denso di acquisti come il Natale. La collaborazione con Cofidis ti permette di acquistare e pagare in comode rate mensili senza interesse.

Ecco l’attrezzatura fondamentale per la tua vita da avventuriero

Questo prodotto fornisce alimentazione stabile ad un’ampia gamma di dispositivi. Puoi tranquillamente alimentare sia la tua auto, la tua tv, ed altri piccoli elettrodomestici come il tuo frigo portatile ed eventuali accessori per te importanti nelle tue escursioni. Ideale per chi si sposta in camper, puoi ricaricare e trasmettere energia a tutti i dispositivi di cui necessiti l’utilizzo.

Può essere ricaricato dal pannello solare Jackery da 100 W in solo 9 ore. Il tempo di ricarica varia in base alla temperatura e alle condizioni atmosferiche. La ricarica della centrale elettrica può essere effettuata anche tramite presa a muro e presa dell’auto. Ha anche una funzione di illuminazione e può essere convertito anche in un segnale SOS. La sicurezza del dispositivo è garantita visto che ha la protezione dalla temperatura, da cortocircuito, da sovracorrente, e da sovraccarico quindi sei cautelato.

Desideri fare un regalo SUPER a chi adora viaggiare? Acquista subito la Centrale Elettrica portatile della Jackery Explorer in OFFERTA solo per adesso, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.