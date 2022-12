Cavo di Ricarica per Auto elettriche: MAXI OFFERTA AMAZON

Quando si acquista un’auto elettrica o una hybrid plug-in, non si può fare a meno di comprare anche un Cavo di Ricarica per Auto elettriche. È importante dotarsi di uno di qualità, così che assicuri buone prestazioni nel corso del tempo, come quello in sconto del 15% su Amazon.

Ricarica la tua auto con il Cavo di Ricarica per Auto elettriche

Parlo di uno dei cavi di ricarica più acquistati online, che garantisce una certe longevità, grazie ai materiali resistenti di cui è costituito. Puoi trovarlo su Amazon a un prezzo speciale.

Questo cavo ha lunghezza di 5 metri e può caricare facilmente qualunque auto elettrica all’intero del garage, magari appendendolo al muro, così da non occupare molto spazio.

In alternativa, puoi utilizzarlo in un punto di ricarica pubblico, applicandolo come faresti all’interno del tuo garage.

Il cavo è compatibile con i punti di ricarica e le prese domestiche da 32 A e con i veicoli elettrici ed ibridi di tipo 2.

Utilizzarlo è semplicissimo: basta inserire l’estremità maschio del cavo in un connettore di uscita di tipo 2 o nel punto di ricarica, mentre l’estremità femminile va collegata all’interfaccia di ricarica dell’auto.

Questo prodotto è protetto da garanzia di 2 anni. Per qualsiasi domanda o dubbio in merito, puoi contattare l’azienda produttrice su Amazon, così come ottenere assistenza post-vendita.

Oltre al cavo, ti verrà spedita anche una pratica custodia per lo stesso, di buona qualità e notevole grandezza.

Acquistando il Cavo di Ricarica per Auto elettriche, avrai la certezza di caricare la tua auto elettrica o ibrida con uno dei migliori prodotti in circolazione, soprattutto grazie alla durevolezza nel tempo.

Puoi acquistarlo scontato del 15% su Amazon per un periodo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.